«Юность» во второй раз обыграла «Локомотив» в четвертьфинале Кубка Президента

Второй поединок серии состоялся на льду «Чижовка-Арены». Оршанцы открыли счет уже на первой минуте встречи усилиями Ильи Балаболкина, но в середине стартового периода Владимир Ровба сравнял цифры. В следующей трети лучший бомбардир регулярного чемпионата Валентин Демченко вывел минчан вперед, а в заключительном игровом отрезке Станислав Кучкин установил окончательный счет — 3:1 в пользу «Юности».