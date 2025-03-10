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«Юность» во второй раз обыграла «Локомотив» в четвертьфинале Кубка Президента

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской «Юности» увеличили перевес в четвертьфинальной серии плей-офф экстралиги против оршанского «Локомотива», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Второй поединок серии состоялся на льду «Чижовка-Арены». Оршанцы открыли счет уже на первой минуте встречи усилиями Ильи Балаболкина, но в середине стартового периода Владимир Ровба сравнял цифры. В следующей трети лучший бомбардир регулярного чемпионата Валентин Демченко вывел минчан вперед, а в заключительном игровом отрезке Станислав Кучкин установил окончательный счет — 3:1 в пользу «Юности».

Первая игра данного противостояния также завершилась викторией столичного клуба (5:4 в овертайме). Третий и четвертый матчи серии до четырех побед состоятся в Орше 12 и 14 марта.