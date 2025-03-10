Хоккеисты «Гомеля» нанесли второе поражение «Металлургу» в серии плей-офф экстралиги

Первый поединок «полесского дерби» два дня назад завершился домашней победой «Гомеля» в овертайме (3:2), сегодня командам также не хватило 60 минут. Основное время закончилось вничью 1:1, обе шайбы были заброшены в первом периоде — на гол Владимира Кораблева ответил форвард хозяев Нассер Субхи. Овертайм продлился всего полторы минуты: викторию «рысям» принес защитник Андрей Гостев — 2:1.
Таким образом, «Гомель» упрочил перевес в серии до четырех побед (2:0). Далее соперники переедут в Жлобин, где проведут еще два матча 12 и 14 марта. Ранее в понедельник «Юность» дома обыграла «Локомотив» со счетом 3:1 и также довела лидерство в четвертьфинале до цифр 2:0 в свою пользу.