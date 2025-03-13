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«Неман» вышел вперед в четвертьфинале Кубка Президента против «Динамо-Молодечно»

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Немана» одержали вторую победу в серии первого раунда плей-офф белорусской хоккейной экстралиги сезона-2024/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Третий поединок серии до четырех побед состоялся в Молодечно. Ключевым в этом матче оказался стартовый период, в котором гродненцы оторвались на две шайбы усилиями Виталия Антоновича и Владислава Кулиева. На экваторе матча Данил Мельников сократил отставание «бело-голубых», но в заключительной трети Никита Ремезов вернул гостям лидерство в две шайбы. На последней минуте форвард хозяев Глеб Андреев реализовал большинство, но времени на спасение у динамовцев уже не было. Финальный счет — 3:2 в пользу «Немана».

Таким образом, гродненцы повели в четвертьфинале Кубка Президента со счетом 2:1, следующий поединок в данной паре пройдет 15 марта также в Молодечно. Начало — в 17.00.