«Неман» вышел вперед в четвертьфинале Кубка Президента против «Динамо-Молодечно»

Третий поединок серии до четырех побед состоялся в Молодечно. Ключевым в этом матче оказался стартовый период, в котором гродненцы оторвались на две шайбы усилиями Виталия Антоновича и Владислава Кулиева. На экваторе матча Данил Мельников сократил отставание «бело-голубых», но в заключительной трети Никита Ремезов вернул гостям лидерство в две шайбы. На последней минуте форвард хозяев Глеб Андреев реализовал большинство, но времени на спасение у динамовцев уже не было. Финальный счет — 3:2 в пользу «Немана».