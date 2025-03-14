«Брест» во втором овертайме дожал «Витебск» и сократил отставание в серии плей-офф

«Витебск» сохранил лидерство в серии до четырех побед (2:1), четвертый матч между командами состоится также в Бресте в субботу. Ранее сегодня «Неман» на выезде обыграл «Динамо-Молодечно» (3:2) и повел в противостоянии со счетом 2:1. 14 марта состоятся очередные поединки в парах «Металлург» — «Гомель» (счет в серии — 1:2) и «Локомотив» — «Юность». В случае победы завтра минчане выйдут в полуфинал Кубка Президента.