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«Брест» во втором овертайме дожал «Витебск» и сократил отставание в серии плей-офф

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Бреста» одержали первую победу в четвертьфинальной серии Кубка Президента против «Витебска», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Денис Костюченко, НОК-БЕЛТА

Третий матч между командами прошел на юге страны. По ходу встречи брестчане дважды выходили вперед благодаря Магомеду Гимбатову и Игорю Карабанову, но оба раза «медведи» сравнивали цифры — отличились Егор Мажуга и Вадим Щегольков. Основное время закончилось вничью 2:2, не выявил победителя и первый овертайм, и только во втором дополнительном периоде южане добились успеха: автором решающей шайбы стал Виктор Бовбель.

«Витебск» сохранил лидерство в серии до четырех побед (2:1), четвертый матч между командами состоится также в Бресте в субботу. Ранее сегодня «Неман» на выезде обыграл «Динамо-Молодечно» (3:2) и повел в противостоянии со счетом 2:1. 14 марта состоятся очередные поединки в парах «Металлург» — «Гомель» (счет в серии — 1:2) и «Локомотив» — «Юность». В случае победы завтра минчане выйдут в полуфинал Кубка Президента.