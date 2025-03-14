Хоккеисты «Юности» первыми вышли в полуфинал Кубка Президента

В первом раунде плей-офф Кубка Президента лучшая команда по итогам регулярного чемпионата разобралась с «Локомотивом», выиграв серию всухую (4:0). Оршанцы дважды были близки к победе в отдельно взятом матче противостояния: в первой и третьей играх «железнодорожники» уводили «Юность» в овертайм, но оба раза минчане были сильнее — 5:4 и 4:3. Второй матч серии 10 марта закончился в пользу столичного клуба со счетом 3:1, а сегодня в Орше подопечные Сергея Стася сделали последний шаг — 4:1. Дубль за победителей оформил Александр Кулагин, по голу добавили Валентин Демченко и Никита Парфенюк.