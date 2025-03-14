Хоккеисты «Юности» первыми вышли в полуфинал Кубка Президента

В первом раунде плей-офф Кубка Президента лучшая команда по итогам регулярного чемпионата разобралась с «Локомотивом», выиграв серию всухую (4:0). Оршанцы дважды были близки к победе в отдельно взятом матче противостояния: в первой и третьей играх «железнодорожники» уводили «Юность» в овертайм, но оба раза минчане были сильнее — 5:4 и 4:3. Второй матч серии 10 марта закончился в пользу столичного клуба со счетом 3:1, а сегодня в Орше подопечные Сергея Стася сделали последний шаг — 4:1. Дубль за победителей оформил Александр Кулагин, по голу добавили Валентин Демченко и Никита Парфенюк.
«Юность» вернулась в полуфинал экстралиги после пропуска данной стадии в прошлом сезоне: год назад «красно-синие» уступили будущему чемпиону «Металлургу» в одной четвертой финала (1:4). Следующий соперник минчан определится по завершении оставшихся серий первого раунда плей-офф. Хоккеисты «Металлурга», в свою очередь, этим вечером дома обыграли «Гомель» со счетом 4:1 и сравняли цифры в четвертьфинальной дуэли (2:2). Пятый поединок «полесского дерби» состоится в Гомеле 16 марта.