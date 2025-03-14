Хоккеисты «Динамо-Шинника» отправили девять шайб в ворота «Амурских Тигров»

В пятницу подопечные Андрея Михалева на своем льду разбили «Амурских Тигров» из Хабаровска. Уже в стартовой трети бобруйчане оторвались от соперника на три гола, во втором периоде довели отрыв до пяти шайб, а в заключительной 20-минутке поразили чужие ворота еще четырежды. Финальный счет — 9:0 в пользу «Динамо-Шинника», пять баллов за хозяев набрал Александр Яценко (2+3). Также дубль оформил Андрей Кравчук, по одному точному броску нанесли Арсений Елисеев, Николай Салыго, Матвей Ладутько и Дмитрий Невера.