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Хоккеисты «Динамо-Молодечно» сравняли счет в серии плей-офф Кубка Президента против «Немана»

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно и Бресте состоялись четвертые матчи в двух четвертьфинальных сериях плей-офф белорусской хоккейной экстралиги сезона-2024/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: sport5.by

Хоккеисты «Динамо-Молодечно» встречались с «Неманом». После стартовой трети гродненцы вели со счетом 2:0 благодаря дублю Германа Поддубного, но дальше в матче забрасывали только хозяева — трижды во втором периоде и еще раз в третьем. Итог игры — 4:2, по голу за «бело-голубых» оформили Савелий Ольшанский, Глеб Андреев, Павел Развадовский и Максим Мальцев. Счет в серии до четырех побед сравнялся (2:2), пятый поединок пройдет в Гродно в понедельник, а 19 марта команды вернутся в Молодечно на шестую игру.

Параллельно на юге страны «Брест» проиграл «Витебску» — 0:3, «сухой» матч за гостей провел голкипер Роман Бобарико. Северяне отличились по разу в каждом из периодов, точные броски нанесли Евгений Соломонов, Вячеслав Ипатов и Александр Гончаров. Таким образом, «медведи» теперь находятся в одной победе от выхода в полуфинал Кубка Президента, сделать последний шаг «Витебск» попробует 17 марта на своем льду.