Хоккеисты «Динамо-Молодечно» сравняли счет в серии плей-офф Кубка Президента против «Немана»

Хоккеисты «Динамо-Молодечно» встречались с «Неманом». После стартовой трети гродненцы вели со счетом 2:0 благодаря дублю Германа Поддубного, но дальше в матче забрасывали только хозяева — трижды во втором периоде и еще раз в третьем. Итог игры — 4:2, по голу за «бело-голубых» оформили Савелий Ольшанский, Глеб Андреев, Павел Развадовский и Максим Мальцев. Счет в серии до четырех побед сравнялся (2:2), пятый поединок пройдет в Гродно в понедельник, а 19 марта команды вернутся в Молодечно на шестую игру.