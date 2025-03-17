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Хоккеисты «Бреста» сократили отставание от «Витебска» в четвертьфинале экстралиги

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейный клуб «Брест» одержал вторую победу в серии против «Витебска» в четвертьфинале Кубка Президента, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: ХК "Брест"

Пятый поединок между командами прошел на севере страны. После четырех очных матчей витебчане захватили лидерство в серии со счетом 3:1, и в случае успеха сегодня подопечные Романа Юпатова впервые вышли бы в полуфинал Кубка Президента. Однако историческое достижение пришлось отложить — брестчане одержали минимальную победу (1:0), автором единственной шайбы у южан в первом периоде стал Федор Качан. Голкипер «зубров» Сергей Бронников отразил 38 бросков соперника. Шестая игра четвертьфинала пройдет в Бресте 19 марта.