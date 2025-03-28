Дубль Качеловского принес «Гомелю» первую победу в полуфинале Кубка Президента

Однако еще до перерыва «медведям» удалось сравнять цифры, причем три шайбы влетели в гомельские ворота всего за две минуты. Авторами голов стали Евгений Астанков, Максим Лемешевский и Вячеслав Ипатов. В середине третьего периода Качеловский оформил дубль и вновь вывел «рысей» вперед, ответить на это «Витебск» уже не смог. В итоге 4:3, южане сравнивают цифры в серии.