Дубль Качеловского принес «Гомелю» первую победу в полуфинале Кубка Президента

Второй поединок противостояния состоялся в Витебске. Стартовая игра 25 марта завершилась победой местной команды со счетом 2:0, матч четверга выдался куда более результативным. В первом периоде южане создали отрыв благодаря двум подряд голам Ильи Жуковского и Олега Качеловского, а в следующей трети Евгений Сапельников довел разрыв до крупного — 3:0.
Однако еще до перерыва «медведям» удалось сравнять цифры, причем три шайбы влетели в гомельские ворота всего за две минуты. Авторами голов стали Евгений Астанков, Максим Лемешевский и Вячеслав Ипатов. В середине третьего периода Качеловский оформил дубль и вновь вывел «рысей» вперед, ответить на это «Витебск» уже не смог. В итоге 4:3, южане сравнивают цифры в серии.
Далее команды переедут в Гомель, где встретятся 29 и 31 марта. В другой паре путевку в финал Кубка Президента оспаривают «Юность» и «Динамо-Молодечно», оба предыдущих матча серии до четырех побед выиграли минчане. Завтра команды сыграют в Молодечно, начало поединка — в 19.30.