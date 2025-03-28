Хоккеисты «Юности» выиграли третий матч полуфинальной серии Кубка Президента

Третий поединок полуфинальной серии между столичным клубом и «Динамо-Молодечно» прошел на льду «бело-голубых». Два предыдущих матча команд на «Чижовка-Арене» завершались победами «Юности» (3:0 и 3:1). Основное время пятничной встречи соперники свели к нулевой ничьей, а в овертайме автором единственной шайбы стал форвард минчан Станислав Кучкин.
Четвертую игру противостояния до четырех побед 30 марта также примет Молодечно. В случае успеха «Юность» выйдет в финал Кубка Президента, виктория хозяев перевезет серию обратно в Минск. В субботу на юге страны состоится третий матч в полуфинальной паре «Гомеля» и «Витебска» (начало — в 17:00), после двух встреч в серии равенство — 1:1.