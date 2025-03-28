Хоккеисты «Юности» выиграли третий матч полуфинальной серии Кубка Президента

Четвертую игру противостояния до четырех побед 30 марта также примет Молодечно. В случае успеха «Юность» выйдет в финал Кубка Президента, виктория хозяев перевезет серию обратно в Минск. В субботу на юге страны состоится третий матч в полуфинальной паре «Гомеля» и «Витебска» (начало — в 17:00), после двух встреч в серии равенство — 1:1.