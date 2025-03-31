«Минчанка» вышла в финал Женской хоккейной лиги Беларуси

Столичный клуб гарантировал попадание в финальную серию за один этап до окончания «гладкого» чемпионата. В третьем раунде «регулярки», который проходил на «Олимпик-Арене», «Минчанка» дважды обыграла «Березину» (4:3, 5:0), а также обменялась победами с «Цитаделью» (8:3, 0:5). В 12 матчах сезона девушки из Минска набрали 20 очков из 24 возможных, за звание лучшей женской команды страны столичный коллектив поборется впервые.