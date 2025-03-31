«Минчанка» вышла в финал Женской хоккейной лиги Беларуси

Столичный клуб гарантировал попадание в финальную серию за один этап до окончания «гладкого» чемпионата. В третьем раунде «регулярки», который проходил на «Олимпик-Арене», «Минчанка» дважды обыграла «Березину» (4:3, 5:0), а также обменялась победами с «Цитаделью» (8:3, 0:5). В 12 матчах сезона девушки из Минска набрали 20 очков из 24 возможных, за звание лучшей женской команды страны столичный коллектив поборется впервые.
Поединки заключительного, четвертого этапа регулярного чемпионата состоятся в начале мая. С высокой долей вероятности со второго места в финал попадет «Цитадель» — на данный момент действующие чемпионки Беларуси с 13 баллами идут в таблице вторыми, опережая «Березину» на 7 очков. Для продолжения борьбы за Кубок «Цитадели» достаточно набрать два пункта в четырех оставшихся играх.
Финальная серия Женской хоккейной лиги Беларуси пройдет в мае и продлится до двух побед одной из команд. Год назад «Цитадель» обыграла «Березину» со счетом 2:1 по матчам (2:1, 0:3, 3:1), автором дубля в решающей третьей встрече стала Татьяна Хворостова.