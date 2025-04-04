Хоккеисты «Динамо-Шинника» уступили «Спартаку» во втором матче серии плей-офф МХЛ

Путевку в четвертьфинал Кубка Харламова бобруйчане оспаривают с московским «Спартаком», который выиграл «Золотой» дивизион Западной конференции в регулярном чемпионате. Первый поединок серии до трех побед накануне завершился в пользу белорусов (2:1), сегодня хозяева взяли реванш — 2:0, забросив по разу в середине второго периода и конце заключительного отрезка. Третий и четвертый матчи противостояния 7 и 8 апреля примет «Бобруйск-Арена». В случае необходимости решающая пятая игра состоится в Москве 10 апреля.