«Гомель» перевел серию Кубка Президента против «Витебска» в решающий седьмой матч

Шестой поединок серии до четырех побед состоялся на юге страны. В каждом из периодов зрители в гомельском ледовом дворце увидели по одной заброшенной шайбе: в стартовой трети Евгений Астанков вывел гостей вперед, в конце второго игрового отрезка Олег Качеловский восстановил паритет, а на 52-й минуте встречи Никита Сироткин принес «рысям» викторию — 2:1.