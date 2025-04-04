«Гомель» перевел серию Кубка Президента против «Витебска» в решающий седьмой матч

Шестой поединок серии до четырех побед состоялся на юге страны. В каждом из периодов зрители в гомельском ледовом дворце увидели по одной заброшенной шайбе: в стартовой трети Евгений Астанков вывел гостей вперед, в конце второго игрового отрезка Олег Качеловский восстановил паритет, а на 52-й минуте встречи Никита Сироткин принес «рысям» викторию — 2:1.
Таким образом, счет в противостоянии южан и северян вновь сравнялся — 3:3, решающий седьмой матч состоится в Витебске в воскресенье. Победителя этой игры в финале Кубка Президента ожидает минская «Юность», которая выиграла полуфинальную серию у «Динамо-Молодечно» (4:0).