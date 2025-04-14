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Хоккеисты «Витебска» вышли вперед в финальной серии Кубка Президента

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейный клуб «Витебск» одержал вторую победу в финальной серии плей-офф белорусской экстралиги сезона-2024/25 против «Юности», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: НОК Белоруссии

Третий поединок серии до четырех побед состоялся на севере страны. Хозяева открыли счет в середине стартовой трети усилиями Егора Мажуги, но всего через полторы минуты форвард минчан Владислав Шило восстановил паритет. Равный счет держался вплоть до начала третьего периода, когда Вячеслав Ипатов вновь вывел «медведей» вперед. Перевести игру в овертайм хоккеисты «Юности» не смогли, в итоге 2:1, «Витебск» сильнее.

Первая игра финала Кубка Президента на «Чижовка-Арене» 9 апреля завершилась в пользу подопечных Романа Юпатова (4:2), два дня спустя столичный клуб взял реванш (3:1). Таким образом, северяне повели в противостоянии со счетом 2:1, четвертый поединок пройдет также в Витебске 15 апреля. Начало встречи в 18.00.