Хоккеисты «Витебска» вышли вперед в финальной серии Кубка Президента

Третий поединок серии до четырех побед состоялся на севере страны. Хозяева открыли счет в середине стартовой трети усилиями Егора Мажуги, но всего через полторы минуты форвард минчан Владислав Шило восстановил паритет. Равный счет держался вплоть до начала третьего периода, когда Вячеслав Ипатов вновь вывел «медведей» вперед. Перевести игру в овертайм хоккеисты «Юности» не смогли, в итоге 2:1, «Витебск» сильнее.