«Юность» сократила отставание от «Витебска» в финале Кубка Президента

Пятый матч финала состоялся на «Чижовка-Арене». В начале поединка гости дважды были близки к голу, но Алексею Невидицыну не дали реализовать выход один на один, а Евгений Соломонов попал в штангу. Вскоре минчане ответили парой опасных атак, одна из которых привела к взятию ворот — на 17-й минуте отличился Герман Нестеров.