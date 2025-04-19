«Юность» разгромила «Витебск» и сравняла счет в финале Кубка Президента

После четырех матчей финала «Витебск» находился в шаге от завоевания трофея, ведя в паре со счетом 3:1. Пятая игра 17 апреля в столице завершилась победой минчан (3:1), которые благодаря этому вернули серию обратно на север страны. Сегодня стартовая треть закончилась с минимальным перевесом «Юности», в составе столичного клуба большинство реализовал Павел Куликов. В конце второго периода гости вновь отличились при игре в неравных составах, но на этот раз в меньшинстве — автором шайбы стал Иван Косоренков.