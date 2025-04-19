Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Юность» разгромила «Витебск» и сравняла счет в финале Кубка Президента

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской «Юности» перевели финальную серию плей-офф экстралиги против «Витебска» в решающий седьмой матч, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

После четырех матчей финала «Витебск» находился в шаге от завоевания трофея, ведя в паре со счетом 3:1. Пятая игра 17 апреля в столице завершилась победой минчан (3:1), которые благодаря этому вернули серию обратно на север страны. Сегодня стартовая треть закончилась с минимальным перевесом «Юности», в составе столичного клуба большинство реализовал Павел Куликов. В конце второго периода гости вновь отличились при игре в неравных составах, но на этот раз в меньшинстве — автором шайбы стал Иван Косоренков.

За 15 секунд до ухода на перерыв Станислав Кучкин укрепил преимущество минчан, а в заключительной трети Александр Кулагин и Владимир Ровба довели счет до разгромного — 5:0. Таким образом, обладатель Кубка Президента 2025 года определится в решающем седьмом матче, который пройдет в понедельник в Минске. В случае победы столичный клуб станет 11-кратным чемпионом Беларуси, «Витебск» же может стать лучшей командой страны впервые в истории.