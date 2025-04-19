«Юность» разгромила «Витебск» и сравняла счет в финале Кубка Президента

После четырех матчей финала «Витебск» находился в шаге от завоевания трофея, ведя в паре со счетом 3:1. Пятая игра 17 апреля в столице завершилась победой минчан (3:1), которые благодаря этому вернули серию обратно на север страны. Сегодня стартовая треть закончилась с минимальным перевесом «Юности», в составе столичного клуба большинство реализовал Павел Куликов. В конце второго периода гости вновь отличились при игре в неравных составах, но на этот раз в меньшинстве — автором шайбы стал Иван Косоренков.
За 15 секунд до ухода на перерыв Станислав Кучкин укрепил преимущество минчан, а в заключительной трети Александр Кулагин и Владимир Ровба довели счет до разгромного — 5:0. Таким образом, обладатель Кубка Президента 2025 года определится в решающем седьмом матче, который пройдет в понедельник в Минске. В случае победы столичный клуб станет 11-кратным чемпионом Беларуси, «Витебск» же может стать лучшей командой страны впервые в истории.