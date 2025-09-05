«Авиатор» отыграл отставание в три шайбы и победил «Могилев» в экстралиге

Игровую программу вечера открыл поединок в Могилеве, где местный клуб принимал барановичский «Авиатор» — обе команды замкнули таблицу экстралиги в прошлом сезоне. По ходу матча хозяева вели со счетом 3:0, но позволили сопернику сравнять цифры. Автором дубля в составе «летчиков» стал Марк Ярута. Исход встречи решился в серии послематчевых бросков, где точнее оказались игроки «Авиатора» — в итоге 4:3.
На юге страны «Брест» без шансов проиграл оршанскому «Локомотиву». Гости соорудили отрыв в три шайбы уже к 13-й минуте, финальная сирена зафиксировала победу «железнодорожников» с результатом 5:1. Параллельно «Динамо-Молодечно» на выезде одолело «Гомель» (2:1), автором решающего гола в середине третьего периода стал Егор Клавдиев.
6 сентября первые матчи в новом сезоне проведут еще шесть команд экстралиги. В 13:00 «Неман» начнет поединок против «Металлурга», в это же время на лед в Новополоцке выйдут «Химик» и «Славутич». В два часа дня состоится стартовое вбрасывание в игре «Шахтера» и «Лиды». Вечером субботы «Юность» во второй раз за трое суток примет «Витебск» — в матче открытия сезона 4 сентября минчане добыли победу в овертайме (5:4).