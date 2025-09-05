«Авиатор» отыграл отставание в три шайбы и победил «Могилев» в экстралиге

6 сентября первые матчи в новом сезоне проведут еще шесть команд экстралиги. В 13:00 «Неман» начнет поединок против «Металлурга», в это же время на лед в Новополоцке выйдут «Химик» и «Славутич». В два часа дня состоится стартовое вбрасывание в игре «Шахтера» и «Лиды». Вечером субботы «Юность» во второй раз за трое суток примет «Витебск» — в матче открытия сезона 4 сентября минчане добыли победу в овертайме (5:4).