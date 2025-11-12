Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.36
П2
2.86
Хоккей. НХЛ
03:30
Филадельфия
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.38
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.80
П2
3.67
Хоккей. НХЛ
05:30
Чикаго
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
3.03
X
4.50
П2
2.05
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
Локомотив
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
7
:
Сибирь
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
5
:
Сочи
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
6
:
Лада
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
СКА
1
П1
X
П2

Хоккеисты оршанского «Локомотива» прервали серию поражений в экстралиге

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Витебск», «Локомотив» и «Химик» одержали победы в матчах 24-го тура регулярного чемпионата белорусской хоккейной экстралиги сезона-25/26, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

Все матчи вечера состоялись на Витебщине, в областном центре прошел поединок «Витебска» и «Металлурга». Хозяева поразили чужие ворота по два раза в первом и третьем периодах, жлобинчане нанесли пару точных броска за всю игру. Финальный счет — 4:2, для действующих вице-чемпионов страны эта победа стала шестой в семи последних встречах.

Параллельно в Орше местный «Локомотив» прервал серию из семи поражений — «железнодорожники» всухую обыграли «Гомель» (3:0), шатаут оформил голкипер оршанцев Владислав Карачун. В еще одном поединке дня «Химик» дома был сильнее «Авиатора» (2:1), обе шайбы новополочан в конце третьего периода забросил Артем Землянкин.