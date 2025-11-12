Хоккеисты оршанского «Локомотива» прервали серию поражений в экстралиге

Все матчи вечера состоялись на Витебщине, в областном центре прошел поединок «Витебска» и «Металлурга». Хозяева поразили чужие ворота по два раза в первом и третьем периодах, жлобинчане нанесли пару точных броска за всю игру. Финальный счет — 4:2, для действующих вице-чемпионов страны эта победа стала шестой в семи последних встречах.
Параллельно в Орше местный «Локомотив» прервал серию из семи поражений — «железнодорожники» всухую обыграли «Гомель» (3:0), шатаут оформил голкипер оршанцев Владислав Карачун. В еще одном поединке дня «Химик» дома был сильнее «Авиатора» (2:1), обе шайбы новополочан в конце третьего периода забросил Артем Землянкин.