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10:57 (мск), источник: БЕЛТА

Женская команда «Минск-1» выиграла чемпионат Беларуси по индорхоккею

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда «Минск-1» победила в чемпионате Беларуси по индорхоккею среди женских команд сезона 2018/2019, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации хоккея на траве.

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Нынешние соревнования были сыграны по новой системе: третий тур состоял из полуфинальных матчей и игр за места. По результатам предыдущего тура в полуфиналах встретились гродненский «Ритм» и «Минск-2», «Виктория» проверила свои силы с командой «Минск-1».

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Первая полуфинальная встреча завершилась победой «Минск-2», со счетом 3:2 был обыгран действующий чемпион страны «Ритм». Матч «Виктория» — «Минск-1» в основное время завершился вничью, но в серии буллитов больше повезло минчанкам. Матчи за места проводились до двух побед. В финале клуб «Минск-1» одержал победу над своей второй командой в обоих играх (результаты встреч 6:2 и 3:0) и стал чемпионом страны. На втором месте расположилась команда «Минск-2». Бронзовую награду соревнований завоевал «Ритм».

Чемпион страны в следующем году представит Беларусь на кубке клубных команд Европы. В этом году на главный клубный турнир континента отправится гродненский «Ритм».

Состязания пройдут 15—17 февраля в немецком Гамбурге.

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