Женская команда «Минск-1» выиграла чемпионат Беларуси по индорхоккею

Нынешние соревнования были сыграны по новой системе: третий тур состоял из полуфинальных матчей и игр за места. По результатам предыдущего тура в полуфиналах встретились гродненский «Ритм» и «Минск-2», «Виктория» проверила свои силы с командой «Минск-1».

Первая полуфинальная встреча завершилась победой «Минск-2», со счетом 3:2 был обыгран действующий чемпион страны «Ритм». Матч «Виктория» — «Минск-1» в основное время завершился вничью, но в серии буллитов больше повезло минчанкам. Матчи за места проводились до двух побед. В финале клуб «Минск-1» одержал победу над своей второй командой в обоих играх (результаты встреч 6:2 и 3:0) и стал чемпионом страны. На втором месте расположилась команда «Минск-2». Бронзовую награду соревнований завоевал «Ритм».