«Минск» разгромил брестский «Строитель» на старте Кубка Содружества по хоккею на траве

В матче, проходившем на поле в минском парке имени Горького, хозяева разгромили соперников из брестского «Строителя» со счетом 5:0. Голевой дубль оформил Тимур Тимашков, еще по голу в активе Евгения Михейчика, Александра Гончарова и Ильи Крищеновича.
Дебютант Кубка Содружества российский клуб «Динамо-Строитель» из Екатеринбурга одолел в серии послематчевых бросков украинский ОКС-ШВСМ из Винницы. Основное время завершилось вничью — 3:3.
Расписание оставшихся встреч:
Традиционно Кубок Содружества проводится в два этапа. Второй тур соревнований пройдет 9—11 августа в Бресте и будет посвящен 1000-летию города над Бугом.
Первым обладателем почетного трофея стал брестский «Строитель», затем два года подряд победителем был украинский клуб «Олимпия-Колос» их Винницы. С 2013 по 2017 год первое место занимал российский клуб «Динамо-Электросталь». В прошлом году обладателем Кубка «Минск».
Х Кубок Содружества пройдет при поддержке Европейской федерации хоккея на траве.