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20:56 (мск), источник: БЕЛТА

«Минск» разгромил брестский «Строитель» на старте Кубка Содружества по хоккею на траве

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены «Минска» победно стартовали в первом туре Х розыгрыша Кубка Содружества по хоккею на траве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В матче, проходившем на поле в минском парке имени Горького, хозяева разгромили соперников из брестского «Строителя» со счетом 5:0. Голевой дубль оформил Тимур Тимашков, еще по голу в активе Евгения Михейчика, Александра Гончарова и Ильи Крищеновича.

Дебютант Кубка Содружества российский клуб «Динамо-Строитель» из Екатеринбурга одолел в серии послематчевых бросков украинский ОКС-ШВСМ из Винницы. Основное время завершилось вничью — 3:3.

Расписание оставшихся встреч:

  • 20 апреля. «Строитель» — ОКС-ШВСМ (начало в 13.00), «Минск» — «Динамо-Строитель» (15.00).
  • 21 апреля. «Минск» — ОКС-ШВСМ (12.00), «Строитель» — «Динамо-Строитель» (14.00).

Традиционно Кубок Содружества проводится в два этапа. Второй тур соревнований пройдет 9—11 августа в Бресте и будет посвящен 1000-летию города над Бугом.

Первым обладателем почетного трофея стал брестский «Строитель», затем два года подряд победителем был украинский клуб «Олимпия-Колос» их Винницы. С 2013 по 2017 год первое место занимал российский клуб «Динамо-Электросталь». В прошлом году обладателем Кубка «Минск».

Х Кубок Содружества пройдет при поддержке Европейской федерации хоккея на траве.

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