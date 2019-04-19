«Минск» разгромил брестский «Строитель» на старте Кубка Содружества по хоккею на траве

В матче, проходившем на поле в минском парке имени Горького, хозяева разгромили соперников из брестского «Строителя» со счетом 5:0. Голевой дубль оформил Тимур Тимашков, еще по голу в активе Евгения Михейчика, Александра Гончарова и Ильи Крищеновича.

Дебютант Кубка Содружества российский клуб «Динамо-Строитель» из Екатеринбурга одолел в серии послематчевых бросков украинский ОКС-ШВСМ из Винницы. Основное время завершилось вничью — 3:3.

Расписание оставшихся встреч:

20 апреля. «Строитель» — ОКС-ШВСМ (начало в 13.00), «Минск» — «Динамо-Строитель» (15.00).

(начало в 13.00), «Минск» — «Динамо-Строитель» (15.00). 21 апреля. «Минск» — ОКС-ШВСМ (12.00), «Строитель» — «Динамо-Строитель» (14.00).

Традиционно Кубок Содружества проводится в два этапа. Второй тур соревнований пройдет 9—11 августа в Бресте и будет посвящен 1000-летию города над Бугом.

Первым обладателем почетного трофея стал брестский «Строитель», затем два года подряд победителем был украинский клуб «Олимпия-Колос» их Винницы. С 2013 по 2017 год первое место занимал российский клуб «Динамо-Электросталь». В прошлом году обладателем Кубка «Минск».