«Минск» победил в первом туре Кубка Содружества по хоккею на траве
22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены «Минска» победили в первом туре Х Кубка Содружества по хоккею на траве, сообщили БЕЛТА в
22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены «Минска» победили в первом туре Х Кубка Содружества по хоккею на траве, сообщили БЕЛТА в
Первый тур прошел в Минске
Второе место занимают дебютанты турнира — ХК «Динамо-Строитель» из Екатеринбурга. Команда не смогла обыграть хозяев тура, а над украинским клубом
Традиционно Кубок Содружества проводится в два этапа. Второй тур соревнований пройдет
Первым обладателем почетного трофея стал брестский «Строитель», затем два года подряд победителем был украинский клуб «Олимпия-Колос». С 2013 по 2017 год первое место занимал российский клуб «Динамо-Электросталь». В прошлом году обладателем Кубка стал «Минск».
Х Кубок Содружества проводится при поддержке Европейской федерации хоккея на траве.