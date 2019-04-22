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11:23 (мск), источник: БЕЛТА

«Минск» победил в первом туре Кубка Содружества по хоккею на траве

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены «Минска» победили в первом туре Х Кубка Содружества по хоккею на траве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации хоккея на траве.

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Первый тур прошел в Минске 19—21 апреля. Благодаря победам во всех матчах минчане ко второму туру подходят с максимальным количеством очков — 9.

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Второе место занимают дебютанты турнира — ХК «Динамо-Строитель» из Екатеринбурга. Команда не смогла обыграть хозяев тура, а над украинским клубом ОКС-ШВСМ (Винница) российские спортсмены одержали победу в серии буллитов — 5 баллов. На счету атлетов из Украины — 3 очка. На 4-м месте списка находится брестский «Строитель» (0 баллов).

Традиционно Кубок Содружества проводится в два этапа. Второй тур соревнований пройдет 9—11 августа в Бресте и будет посвящен 1000-летию города над Бугом.

Первым обладателем почетного трофея стал брестский «Строитель», затем два года подряд победителем был украинский клуб «Олимпия-Колос». С 2013 по 2017 год первое место занимал российский клуб «Динамо-Электросталь». В прошлом году обладателем Кубка стал «Минск».

Х Кубок Содружества проводится при поддержке Европейской федерации хоккея на траве.

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