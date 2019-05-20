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14:05 (мск), источник: БЕЛТА

Команды ХК «Минск» и «Виктория» сыграют в финале чемпионата Беларуси по хоккею на траве среди женщин

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команды ХК «Минск» и «Виктория» сыграют в финальной серии чемпионата Беларуси по хоккею на траве среди женщин, сообщили корреспонденту БЕЛТА в федерации этого вида спорта.

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Участники решающей стадии турнира были определены по итогам полуфиналов. Столичный клуб был сильнее барановичского «Текстильщика» — 10:0, 4:0. Смолевичская «Виктория» на своем поле обыграла «Ритм» — 6:4, а в Гродно команда из Минской области одержала победу с минимальным счетом 1:0.

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Финальная серия до трех побед стартует 25—26 мая. В Минске столичная команда примет «Викторию», а в Гродно «Ритм» сыграет за бронзовые медали с «Текстильщиком». Ответные матчи состоятся 30 мая и, при необходимости, 31 мая в Смолевичах и в Барановичах. В случае ничьи по итогам четырех игр решающие пятые матчи будут сыграны 2 июня в Минске и Гродно.

В федерации хоккея на траве отметили, что благодаря успешным выступлениям белорусских команд на евроарене, в 2020 году чемпион страны среди женщин примет участие в дебютном розыгрыше Европейской хоккейной лиги. В турнире клубных команд Европы Трофи выступит обладатель Кубка Беларуси, который будет разыгран 5—7 июля в Смолевичах.

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