Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Бостон БрюинзОТ2
Сент-Луис Блюз3
Хоккей. НХЛ
2.06
Сент-Луис Блюз2
Бостон Брюинз7
Хоккей. НХЛ
4.06
Сент-Луис Блюз4
Бостон Брюинз2
Хоккей. НХЛ
7.06
Бостон Брюинз1
Сент-Луис Блюз2
Хоккей. НХЛ
10.06
Сент-Луис Блюз1
Бостон Брюинз5
Хоккей. НХЛ
13.06
Бостон Брюинз1
Сент-Луис Блюз4
Все события
Фоторепортажи
10Сборная Украины выиграла молодёжный ЧМ
19Главные звёзды Кубка Америки
18:12 (мск), источник: БЕЛТА

Женская сборная Беларуси по хоккею на траве победила Намибию в олимпийской квалификации

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по хоккею на траве с победы над Намибией со счетом 7:0 стартовала в отборочном турнире к летним Олимпийским играм в Токио, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Путь на главные старты четырехлетия начался для команды голландского специалиста Хермана Круиса в 2018 году на соревнованиях во Франции, где белорусская сборная заняла первое место.

Читайте также
«Минск» победил в первом туре Кубка Содружества по хоккею на траве

Матчи следующего этапа отбора принимает испанская Валенсия. Белорусская команда в первом туре в группе А не испытала проблем в игре против соперниц из Намибии. Четыре гола в активе Крестины Попковой, также смогли отличиться забитыми мячами Елена Сажина, Анастасия Сыроежко, Юлия Михейчик. Следующую игру сборная проведет 21 июня против Испании, а завершит предварительный этап 22 июня встречей с Канадой.

В группе В Италия нанесла поражение Таиланду также со счетом 7:0. Сегодня в Валенсии сыграют ЮАР — Уэльс и Канада — Испания.

По итогам матчей в группах сборные, занявшие первые места, выйдут в полуфинал, а команды, которые финишируют вторыми и третьими, сыграют в плей-офф за попадание в квартет сильнейших. Победители полуфинальных встреч получат право сыграть в следующем этапе отбора к Олимпийским играм в Токио. Решающий квалификационный турнир, в котором сыграют 14 сильнейших команд мира, состоится в октябре-ноябре текущего года.

 Ученые рассказали, в какое время года проще всего похудеть
Виктория Дайнеко показала натуральную красоту
«Я отдаю “Спартак” болельщикам». Революция Леонида Федуна
Коррупция и репрессии: чем известны Европейские игры
«Игроки должны отдать все»: Неймар бежит из Парижа
ФК «Милан» объявил о назначении нового главного тренера
«Ни за что не стыдно»: как Глушаков ушел из «Спартака»
Бланка Влашич: Брат имеет возможность развивать в ЦСКА талант
Представление возможных соперников «Арсенала» в Лиге Европы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь