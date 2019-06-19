Женская сборная Беларуси по хоккею на траве победила Намибию в олимпийской квалификации

Путь на главные старты четырехлетия начался для команды голландского специалиста Хермана Круиса в 2018 году на соревнованиях во Франции, где белорусская сборная заняла первое место.
Матчи следующего этапа отбора принимает испанская Валенсия. Белорусская команда в первом туре в группе А не испытала проблем в игре против соперниц из Намибии. Четыре гола в активе Крестины Попковой, также смогли отличиться забитыми мячами Елена Сажина, Анастасия Сыроежко, Юлия Михейчик. Следующую игру сборная проведет 21 июня против Испании, а завершит предварительный этап 22 июня встречей с Канадой.
В группе В Италия нанесла поражение Таиланду также со счетом 7:0. Сегодня в Валенсии сыграют ЮАР — Уэльс и Канада — Испания.
По итогам матчей в группах сборные, занявшие первые места, выйдут в полуфинал, а команды, которые финишируют вторыми и третьими, сыграют в плей-офф за попадание в квартет сильнейших. Победители полуфинальных встреч получат право сыграть в следующем этапе отбора к Олимпийским играм в Токио. Решающий квалификационный турнир, в котором сыграют 14 сильнейших команд мира, состоится в октябре-ноябре текущего года.