Женская сборная Беларуси по хоккею на траве победила Намибию в олимпийской квалификации

Путь на главные старты четырехлетия начался для команды голландского специалиста Хермана Круиса в 2018 году на соревнованиях во Франции, где белорусская сборная заняла первое место.

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Матчи следующего этапа отбора принимает испанская Валенсия. Белорусская команда в первом туре в группе А не испытала проблем в игре против соперниц из Намибии. Четыре гола в активе Крестины Попковой, также смогли отличиться забитыми мячами Елена Сажина, Анастасия Сыроежко, Юлия Михейчик. Следующую игру сборная проведет 21 июня против Испании, а завершит предварительный этап 22 июня встречей с Канадой.

В группе В Италия нанесла поражение Таиланду также со счетом 7:0. Сегодня в Валенсии сыграют ЮАР — Уэльс и Канада — Испания.