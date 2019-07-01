Мужская команда «Минск» выиграла чемпионат Беларуси по хоккею на траве
1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская команда «Минск» выиграла чемпионат Беларуси по хоккею на траве, сообщает корреспондент БЕЛТА.
1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская команда «Минск» выиграла чемпионат Беларуси по хоккею на траве, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В финальной серии столичная команды обыграла трижды брестский «Строитель». Решающий матч состоялся на площадке минчан, основное время игры завершилось со счетом 3:3, а в серии буллитов были сильнее гости. Итог серии — 3:0.
Как рассказали в федерации этого вида спорта, лучшим игроком чемпионата признан Иван Луцевич (ХК «Минск»), вратарем — Александр Повченец (ХК «Гомель»), бомбардиром — Игорь Егощенков (СК «Строитель»), лучшим судьей признан Александр Грачев.
Чемпион Беларуси ХК «Минск» осенью текущего года дебютирует в Европейской хоккейной лиге. Турнир пройдет с 4 по 6 октября в Барселоне.
Для столичного клуба по хоккею на траве это второй успех в сезоне-2018/2019. Ранее женская команда «Минск» также завоевала золотые награды чемпионата страны.