Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Бостон БрюинзОТ2
Сент-Луис Блюз3
Хоккей. НХЛ
2.06
Сент-Луис Блюз2
Бостон Брюинз7
Хоккей. НХЛ
4.06
Сент-Луис Блюз4
Бостон Брюинз2
Хоккей. НХЛ
7.06
Бостон Брюинз1
Сент-Луис Блюз2
Хоккей. НХЛ
10.06
Сент-Луис Блюз1
Бостон Брюинз5
Хоккей. НХЛ
13.06
Бостон Брюинз1
Сент-Луис Блюз4
Все события
Фоторепортажи
12Как отдыхает самая красивая биатлонистка мира
12Надежда российского биатлона: Анастасия Гореева
13:44 (мск), источник: БЕЛТА

Мужская команда «Минск» выиграла чемпионат Беларуси по хоккею на траве

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская команда «Минск» выиграла чемпионат Беларуси по хоккею на траве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

В финальной серии столичная команды обыграла трижды брестский «Строитель». Решающий матч состоялся на площадке минчан, основное время игры завершилось со счетом 3:3, а в серии буллитов были сильнее гости. Итог серии — 3:0.

Читайте также
«Минск» победил в первом туре Кубка Содружества по хоккею на траве

Как рассказали в федерации этого вида спорта, лучшим игроком чемпионата признан Иван Луцевич (ХК «Минск»), вратарем — Александр Повченец (ХК «Гомель»), бомбардиром — Игорь Егощенков (СК «Строитель»), лучшим судьей признан Александр Грачев.

Чемпион Беларуси ХК «Минск» осенью текущего года дебютирует в Европейской хоккейной лиге. Турнир пройдет с 4 по 6 октября в Барселоне.

Для столичного клуба по хоккею на траве это второй успех в сезоне-2018/2019. Ранее женская команда «Минск» также завоевала золотые награды чемпионата страны.

 Гороскоп на июль 2019 года
Екатерина Климова официально развелась
Президент Ла Лиги против возвращения Неймара в «Барселону»
Загитова нарядилась в легкий вариант кимоно (фото)
Несколько клубов НХЛ проявляют интерес к российскому нападающему
«Реал» и «Ливерпуль» поменяются игроками
«Историческая победа». Дзюба — о матче, который мы не забудем
Определилась дата расторжения контракта «Краснодара» с Мамаевым
Главный тренер сборной Хорватии оценил прогресс Влашича в ЦСКА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь