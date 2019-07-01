Мужская команда «Минск» выиграла чемпионат Беларуси по хоккею на траве

В финальной серии столичная команды обыграла трижды брестский «Строитель». Решающий матч состоялся на площадке минчан, основное время игры завершилось со счетом 3:3, а в серии буллитов были сильнее гости. Итог серии — 3:0.

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Как рассказали в федерации этого вида спорта, лучшим игроком чемпионата признан Иван Луцевич (ХК «Минск»), вратарем — Александр Повченец (ХК «Гомель»), бомбардиром — Игорь Егощенков (СК «Строитель»), лучшим судьей признан Александр Грачев.

Чемпион Беларуси ХК «Минск» осенью текущего года дебютирует в Европейской хоккейной лиге. Турнир пройдет с 4 по 6 октября в Барселоне.