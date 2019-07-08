Женская команда «Минск» выиграла Кубок Беларуси по хоккею на траве

Соревнование стартовало с победы «Текстильщика» (Барановичи) над «Минском» — 3:2. Матч между «Викторией» (Смолевичи) и «Ритмом» (Гродно) завершился вничью — 3:3, но в серии буллитов смолевичская команда оказалась сильнее — 2:1.

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Во второй соревновательный день благодаря победе над барановичской командой — 2:1 в лидеры вышла «Виктория». «Минск» обыграл «Ритм» — 8:1, тем самым гродненчанки потеряли шансы на победу в Кубке. В решающих матчах барановичская дружина не смогла одолеть гродненский «Ритм» — 3:8, «Минск» выиграл у «Виктории» — 3:2.

По итогам в турнирной таблице первое место занял ХК «Минск» — 6 очков, второе — МОК «Виктория» — 5 баллов, на третьей позиции разместился гродненский «Ритм» — 4 очка, четвертое место досталось «Текстильщику» — 3 балла.