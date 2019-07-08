Женская команда «Минск» выиграла Кубок Беларуси по хоккею на траве
8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская команда «Минск» выиграла Кубок Беларуси по хоккею на траве, который прошел
8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская команда «Минск» выиграла Кубок Беларуси по хоккею на траве, который прошел
Соревнование стартовало с победы «Текстильщика» (Барановичи) над «Минском» — 3:2. Матч между «Викторией» (Смолевичи) и «Ритмом» (Гродно) завершился вничью — 3:3, но в серии буллитов смолевичская команда оказалась сильнее — 2:1.
Во второй соревновательный день благодаря победе над барановичской командой — 2:1 в лидеры вышла «Виктория». «Минск» обыграл «Ритм» — 8:1, тем самым гродненчанки потеряли шансы на победу в Кубке. В решающих матчах барановичская дружина не смогла одолеть гродненский «Ритм» — 3:8, «Минск» выиграл у «Виктории» — 3:2.
По итогам в турнирной таблице первое место занял ХК «Минск» — 6 очков, второе — МОК «Виктория» — 5 баллов, на третьей позиции разместился гродненский «Ритм» — 4 очка, четвертое место досталось «Текстильщику» — 3 балла.
Стал известен участник Кубка клубных команд Европы в дивизионе «Трофи». В этих соревнованиях выступит «Виктория», а действующий обладатель Кубка Беларуси женская команда «Минск» в 2020 году сыграет на международной арене в Лиге чемпионов.