Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
2.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
27
Хоккей. НХЛ
4.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
42
Хоккей. НХЛ
7.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
12
Хоккей. НХЛ
10.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
15
Хоккей. НХЛ
13.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
14
Все события
Фоторепортажи
14ЦСКА — «Локомотив»: ВАР помог армейцам победить
14Кононов, Джикия и другие спартаковцы отдали дань памяти Федору Черенкову
29 июля, источник: БЕЛТА

Мужская сборная Беларуси по хоккею на траве проиграла Польше на старте ЧЕ во Франции

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси по хоккею на траве проиграла сборной Польши на старте чемпионата Европы в дивизионе Б, матчи которого проходят во Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Встреча завершилась со счетом — 0:4. Подопечные Сергея Дроздова дважды пропустили после розыгрыша штрафного углового и с игры. Второй матч в группе B сборная, составленная из игроков брестского «Строителя» и «Минска», проведет против Чехии 30 июля в 17.45, а завершит групповой этап игрой против Франции 31 июля.

Читайте также
Мужская команда «Минск» выиграла чемпионат Беларуси по хоккею на траве

В группе А выступают команды России, Италии, Австрии и Украины. В первом туре россияне нанесли поражение итальянцам — 3:1, а Украина уступила Австрии — 0:2.

Две лучшие команды из каждой группы сыграют в полуфинале чемпионата Европы.

Женская сборная Беларуси по хоккею на траве проводит тренировочный сбор в Минске и сыграла два товарищеских матча с командой Украины, одержав победы — 3:1, 4:1.

Белорусские хоккеистки выступят в сильнейшем дивизионе чемпионата Европы с 16 по 25 августа в бельгийском Антверпене. Соперницами нашей команды станут команды Англии, Германии, Ирландии.

 Гороскоп на июль 2019 года
Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа
«Зенит» — лидер, исход ЦСКА — «Локомотив» решил VAR
У «Краснодара» есть три дня на трансферы, у «Спартака» — четыре
«Зенит» готовит супертрансфер: Малком из «Барселоны»
Победный ритм Шаронова. «Рубин» обыграл «Ахмат»
Америка не жалеет денег на русских. 76 миллионов Василевского
Россиянин заключил контракт с клубом НХЛ на 9 млн долларов
Жажда крови. Емельяненко будет рубиться на кулаках
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь