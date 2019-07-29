Мужская сборная Беларуси по хоккею на траве проиграла Польше на старте ЧЕ во Франции

Встреча завершилась со счетом — 0:4. Подопечные Сергея Дроздова дважды пропустили после розыгрыша штрафного углового и с игры. Второй матч в группе B сборная, составленная из игроков брестского «Строителя» и «Минска», проведет против Чехии 30 июля в 17.45, а завершит групповой этап игрой против Франции 31 июля.

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В группе А выступают команды России, Италии, Австрии и Украины. В первом туре россияне нанесли поражение итальянцам — 3:1, а Украина уступила Австрии — 0:2.

Две лучшие команды из каждой группы сыграют в полуфинале чемпионата Европы.

Женская сборная Беларуси по хоккею на траве проводит тренировочный сбор в Минске и сыграла два товарищеских матча с командой Украины, одержав победы — 3:1, 4:1.