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15:02 (мск), источник: БЕЛТА

Мужская сборная Беларуси по хоккею на траве сыграла вничью с Чехией на ЧЕ в дивизионе В

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси по хоккею на траве сыграла вничью с Чехией со счетом 1:1 на чемпионате Европы в дивизионе В во Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Основные события развернулись в конце матча.

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На 52-й минуте Евгений Михейчик вывел белорусов вперед, но спустя пять минут Мартин Земан сравнял счет на табло. В другой встрече второго тура в группе В Польша уступила Франции — 1:2.

Турнирное положение: Франция — 6 очков (2 матча), Польша — 3 (2), Беларусь — 1 (2), Чехия — 1 (2).

В группе А выступают команды России, Италии, Австрии и Украины. Во втором туре россияне сыграли вничью с австрийцами — 2:2, а Украина уступила Италии — 3:5. Сборные России и Австрии имеют по четыре очка, Италия — 3, Украина после проведенных матчей очков не набрала.

Две лучшие команды из каждой группы сыграют в полуфинале чемпионата Европы.

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