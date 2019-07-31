Мужская сборная Беларуси по хоккею на траве сыграла вничью с Чехией на ЧЕ в дивизионе В

Основные события развернулись в конце матча.

Читайте также Мужская сборная Беларуси по хоккею на траве проиграла Польше на старте ЧЕ во Франции

На 52-й минуте Евгений Михейчик вывел белорусов вперед, но спустя пять минут Мартин Земан сравнял счет на табло. В другой встрече второго тура в группе В Польша уступила Франции — 1:2.

Турнирное положение: Франция — 6 очков (2 матча), Польша — 3 (2), Беларусь — 1 (2), Чехия — 1 (2).

В группе А выступают команды России, Италии, Австрии и Украины. Во втором туре россияне сыграли вничью с австрийцами — 2:2, а Украина уступила Италии — 3:5. Сборные России и Австрии имеют по четыре очка, Италия — 3, Украина после проведенных матчей очков не набрала.