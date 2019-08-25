Женская сборная России по хоккею на траве вылетела из высшего дивизиона ЧЕ

Женская сборная России по хоккею на траве вылетела из высшего дивизиона ЧЕ

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Женская сборная России по хоккею на траве проиграла команде Ирландии в матче турнира за 5−8-е места на чемпионате Европы в Бельгии.