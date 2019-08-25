Женская сборная России по хоккею на траве вылетела из высшего дивизиона ЧЕ
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Женская сборная России по хоккею на траве проиграла команде Ирландии в матче турнира за 5−8-е места на чемпионате Европы в Бельгии.
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Женская сборная России по хоккею на траве проиграла команде Ирландии в матче турнира за 5−8-е места на чемпионате Европы в Бельгии.
Встреча в воскресенье завершилась со счетом 3:2 в пользу команды Ирландии. В составе российской сборной отличились Богдана Садовая и Александра Леонова.
Сборная России вылетела из высшего дивизиона чемпионатов Европы.