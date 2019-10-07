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15:07 (мск), источник: БЕЛТА

«Минск» выбыл из Европейской лиги по хоккею на траве среди мужчин

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены «Минска» выбыли из Европейской лиги по хоккею на траве среди мужчин, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Игры проводились 4—6 октября в Барселоне. В первом матче престижных соревнований белорусские спортсмены проиграли действующему чемпиону Европейской хоккейной лиги нидерландскому «Кампонгу» — 1:8. Единственный гол забил Александр Гончаров.

В следующем поединке минчане уступили австрийскому «Арминену» — 1:3. На последней минуте отличился белорус Дмитрий Луппа.

Хоккеисты «Минска» сыграют в высшем дивизионе Кубка клубных команд по индорхоккею 14—16 февраля 2020 года в Познани. Участие в турнире примут восемь сильнейших клубов Старого Света.

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