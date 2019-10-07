«Минск» выбыл из Европейской лиги по хоккею на траве среди мужчин
7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены «Минска» выбыли из Европейской лиги по хоккею на траве среди мужчин, сообщает корреспондент БЕЛТА.
7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены «Минска» выбыли из Европейской лиги по хоккею на траве среди мужчин, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Игры проводились
В следующем поединке минчане уступили австрийскому «Арминену» — 1:3. На последней минуте отличился белорус Дмитрий Луппа.
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