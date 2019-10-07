«Минск» выбыл из Европейской лиги по хоккею на траве среди мужчин

Игры проводились 4—6 октября в Барселоне. В первом матче престижных соревнований белорусские спортсмены проиграли действующему чемпиону Европейской хоккейной лиги нидерландскому «Кампонгу» — 1:8. Единственный гол забил Александр Гончаров.

В следующем поединке минчане уступили австрийскому «Арминену» — 1:3. На последней минуте отличился белорус Дмитрий Луппа.