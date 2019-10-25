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12:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Женская сборная России по хоккею на траве проиграла Австралии в отборе к ОИ

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Женская сборная России по хоккею на траве уступила команде Австралии в первом квалификационном матче на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

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Встреча, прошедшая в Перте (Австралия), завершилась со счетом 4:2 в пользу австралиек. В составе российской команды голами отметились Богдана Садовая и Алина Халимова.

Второй матч команд пройдет в субботу. Победитель по сумме двух встреч получает путевку на Олимпийские игры в Токио.

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