Женская сборная России по хоккею на траве проиграла Австралии в отборе к ОИ
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Женская сборная России по хоккею на траве уступила команде Австралии в первом квалификационном матче на Олимпийские игры 2020 года в Токио.
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Женская сборная России по хоккею на траве уступила команде Австралии в первом квалификационном матче на Олимпийские игры 2020 года в Токио.
Встреча, прошедшая в Перте (Австралия), завершилась со счетом 4:2 в пользу австралиек. В составе российской команды голами отметились Богдана Садовая и Алина Халимова.
Второй матч команд пройдет в субботу. Победитель по сумме двух встреч получает путевку на Олимпийские игры в Токио.