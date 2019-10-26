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16:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Женская сборная России по хоккею на траве не сумела отобраться на ОИ-2020

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Женская сборная России по хоккею на траве уступила команде Австралии во втором квалификационном матче на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в Перте (Австралия), завершилась со счетом 5:0 в пользу австралиек, которые ранее победили и в первой игре (4:2).

Сборная Австралии завоевала путевку на Олимпийские игры 2020 года.

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