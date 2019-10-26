Вице-президент Федерации хоккея на траве России: верим в тренера Иванову

«Планы у нас на 2024 год самые амбициозные. Мы верим в команду, которая сейчас образовалась, в главного тренера Светлану Александровну Иванову. Это девочки возраста 19−21 года. Есть даже девочки, которым семнадцать. Все они прошли в этом году очень хорошую школу, сыграли с лучшими командами мира и за один год подняли Россию на шесть пунктов в мировом рейтинге. Мы видим, что они действительно талантливые игроки», — сообщил Галашев, слова которого предоставила РИА Новости пресс-служба ФХТР.

Женская сборная России по хоккею на траве уступила команде Австралии по сумме двух квалификационных матчей на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Матчи, прошедшие в австралийском Перте, закончились со счетом 4:2 и 5:0 в пользу австралиек. Таким образом, путевка на Олимпиаду-2020 досталась сборной Австралии.



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«Расстраиваться от этой неудачи мы не будем, потому что наша задача не просто попасть на Олимпиаду, но и на ней выиграть медали. Поэтому, видимо, нам надо еще подготовиться и выходить на Олимпиаду уже с такой игрой, которая будет соответствовать медалям. Это поражение рассматриваем как шаг к улучшению нашей игры», — сказал Галашев.

Вице-президент ФХТР отметил, что команда рисковала, меняла тактику в этих матчах. «Несмотря на то, что играли от обороны, у нас были острые контрвыпады, и в первом матче счет мог бы быть не 2:4, а совсем другой. Немного не хватило индивидуального мастерства игроков для реализации нескольких голевых моментов. Те два стопроцентных голевых момента, которые у нас были, вполне могли повлиять на результат первого матча», — считает Галашев.