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16:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Енисей» победил «Водник» в ЧР по хоккею с мячом

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Красноярский «Енисей» нанес поражение архангельскому «Воднику» в матче чемпионата России по хоккею с мячом.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Красноярске, завершилась со счетом 6:5 в пользу хозяев. В составе победителей хет-трик сделал Кристоффер Эдлунд, дубль оформил Алмаз Миргазов, еще один мяч на счету Сергея Ломанова. У проигравших трижды отличился Евгений Дергаев, также голами отметились Алексей Ничков и Кирилл Попеляев.

Другие результаты матчей чемпионата России, прошедших в субботу:

«Динамо» (Казань) — «Строитель» (Сыктывкар) — 10:6,

«Мурман» (Мурманск) — «Динамо» (Москва) — 6:6.

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