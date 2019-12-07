«Енисей» победил «Водник» в ЧР по хоккею с мячом

Встреча, состоявшаяся в Красноярске, завершилась со счетом 6:5 в пользу хозяев. В составе победителей хет-трик сделал Кристоффер Эдлунд, дубль оформил Алмаз Миргазов, еще один мяч на счету Сергея Ломанова. У проигравших трижды отличился Евгений Дергаев, также голами отметились Алексей Ничков и Кирилл Попеляев.