«Енисей» победил «Водник» в ЧР по хоккею с мячом
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Красноярский «Енисей» нанес поражение архангельскому «Воднику» в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Красноярский «Енисей» нанес поражение архангельскому «Воднику» в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча, состоявшаяся в Красноярске, завершилась со счетом 6:5 в пользу хозяев. В составе победителей
Другие результаты матчей чемпионата России, прошедших в субботу:
«Динамо» (Казань) — «Строитель» (Сыктывкар) — 10:6,
«Мурман» (Мурманск) — «Динамо» (Москва) — 6:6.