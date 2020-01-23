Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Автомобилист
Трактор
10
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Адмирал
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд
Детройт Ред Уингз
42
Хоккей. НХЛ
03:30
Коламбус Блю Джэкетс
Виннипег Джетс
43
Все события
Фоторепортажи
10Сборная России вышла в финал МЧМ
23Пушкин и витязи, елка и драники. Звезды КХЛ в Москве
14:13 (мск), источник: БЕЛТА

Определился состав женской сборной Беларуси на домашний ЧЕ по индор-хоккею

В соревнованиях примут участие 8 сильнейших команд Европы: сборные Беларуси, Германии, Нидерландов, Украины, Чехии, Швейцарии, Австрии, Бельгии.

Наверх

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определился состав сборной Беларуси на домашний чемпионат Европы по индор-хоккею, который пройдет в Минске с 24 по 26 января, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на официальный аккаунт Белорусской федерации хоккея на траве.

Тренерский штаб сборной Беларуси сделал ставку на Веронику Миконович, Кристину Мицкевич, Крестину Попкову, Дарью Белоусову, Юлию Курганскую, Евгению Филиппович, Светлану Богушевич, Надежду Силицкую, Анастасию Сыроежко, Марину Никитину, Карину Сыддыкову и Марину Навицкую.

Турнир является вторым по значимости после Кубка мира. Чемпионат континента проводится раз в два года. В соревнованиях примут участие 8 сильнейших команд Европы: сборные Беларуси, Германии, Нидерландов, Украины, Чехии, Швейцарии, Австрии, Бельгии.

Женская национальная команда Беларуси по индор-хоккею является многократным призером чемпионатов Европы. В 2016 и 2018 годах белоруски занимали 3-е место. В 2018 году команда стала бронзовым призером Кубка мира по индор-хоккею. Чемпионат Европы станет отборочным к мировому первенству 2021 года. Право выступить на этих соревнованиях получат шесть лучших дружин состязаний в минском Дворце спорта. -0-

 Галкин опубликовал трогательное фото детей
Брежнева в новой фотосессии снялась без бровей
Тедеско: Я счастлив в «Спартаке», люблю город и клуб
Слуцкий поиронизировал над болельщиком за комментарий в соцсети
Кокляев: Могу посоветовать Саше Емельяненко только молиться
«Зенит» опроверг слухи об уходе Семака, его контракт продлят
«Он правда еще в Казахстане?» Как дела у Исламхана в «Зените»
Бьет соперниц о столы: хулиганка из мира рестлинга (фото)
Агент Кокорина: Саша никуда не переходит
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь