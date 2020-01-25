Женская сборная Беларуси вышла в финал ЧЕ по индор-хоккею в Минске
25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси, обыграв в полуфинале команду Германии со счетом 5:2 (2:0, 0:2, 1:0, 2:0), вышла в решающую стадию чемпионата Европы по
25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси, обыграв в полуфинале команду Германии со счетом 5:2 (2:0, 0:2, 1:0, 2:0), вышла в решающую стадию чемпионата Европы по
Белоруски начали матч против немок в своей обычной манере. Активная игра первым номером принесла дивиденды на второй и четвертой минутах первого отрезка матча. Мячи в ворота непобедимых до этого матча соперниц забросили Марина Никитина и Евгения Филиппович.
Увы, удержать преимущество белоруски не смогли. Вторая четверть поединка прошла под диктовку немок, которые смогли сравнять счет. Стине Курц и Алиса Вивот восстановили равновесие в счете. Однако большего команде Германии сделать не удалось.
После голевого успеха Юлии Курганской на 28-й минуте втречи белоруски вновь прибрали нити игры к своим рукам. В концовке встречи укрепила преимущество подопечных Рихарда Круиса Крестина Попкова, записавшая на свой счет две результативные атаки.
Соперник белорусок по решающему матчу определится в поединке между командами Чехии и Нидерландов.
Помимо полуфинальных встреч, сегодня состоялись поединки команд, которые борются за выживание в элитном дивизионе. Бельгийки обыграли швейцарок — 3:1, а украинки были сильнее сборной Австрии — 4:1.
ХХ чемпионат Европы по
Женская национальная сборная Беларуси по