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25 января, источник: БЕЛТА

Женская сборная Беларуси вышла в финал ЧЕ по индор-хоккею в Минске

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси, обыграв в полуфинале команду Германии со счетом 5:2 (2:0, 0:2, 1:0, 2:0), вышла в решающую стадию чемпионата Европы по индор-хоккею в элитном дивизионе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Белоруски начали матч против немок в своей обычной манере. Активная игра первым номером принесла дивиденды на второй и четвертой минутах первого отрезка матча. Мячи в ворота непобедимых до этого матча соперниц забросили Марина Никитина и Евгения Филиппович.

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Увы, удержать преимущество белоруски не смогли. Вторая четверть поединка прошла под диктовку немок, которые смогли сравнять счет. Стине Курц и Алиса Вивот восстановили равновесие в счете. Однако большего команде Германии сделать не удалось.

После голевого успеха Юлии Курганской на 28-й минуте втречи белоруски вновь прибрали нити игры к своим рукам. В концовке встречи укрепила преимущество подопечных Рихарда Круиса Крестина Попкова, записавшая на свой счет две результативные атаки.

Соперник белорусок по решающему матчу определится в поединке между командами Чехии и Нидерландов.

Помимо полуфинальных встреч, сегодня состоялись поединки команд, которые борются за выживание в элитном дивизионе. Бельгийки обыграли швейцарок — 3:1, а украинки были сильнее сборной Австрии — 4:1.

ХХ чемпионат Европы по индор-хоккею (хоккей на траве в закрытых помещениях) среди женских команд проходит во Дворце спорта с 24 по 26 января. Турнир является вторым по значимости после Кубка мира. Чемпионат станет отборочным к мировому первенству 2021 года, куда отправится шесть лучших команд Старого Света.

Женская национальная сборная Беларуси по индор-хоккею является двукратным призером чемпионатов Европы: в 2016 и 2018 годах девушки завоевали бронзовые награды. В 2018 году команда заняла также третье место на Кубке мира.

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