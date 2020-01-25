Определились соперницы сборной Беларуси в финале на ЧЕ по индор-хоккею в Минске
25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси сыграет в финале чемпионата Европы по
25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси сыграет в финале чемпионата Европы по
Об этом стало известно после победы дружины Кристиана Тиммана в полуфинальном поединке над соперницами из Чехии- 4:2 (3:0, 0:0, 1:0, 0:2).
Голландская дружина, не проигравшая на континентальном форуме в Минске ни одной встречи, вновь продемонстрировала открытый атакующий хоккей, практически решив все вопросы с выходом в финал после первой четверти матча с чешками. Отличились Лисанне де Ланге, Лиеке ван Вийк и Лиза Пост.
Второй отрезок поединка прошел без голевых свершений хоккеисток обеих дружин, а третий период принес голландкам еще одну результативную атаку, в которой голевой дубль оформила Лиеке ван Вийк. Видимо посчитав, что победа у них в кармане фавориты данного матча ослабили хватку, чем не преминули воспользоваться их конкурентки, отквитавшие два мяча после голов Адели Леговцовой.
Стоит отметить, что голландки исключительно эффективно использовали стандартные положения. Три из четырех взятий ворот соперниц случились после розыгрышей
Финальный поединок команд Беларуси и Нидерландов состоится 26 января в 14.30. Игра за бронзовые медали между сборными Германии и Чехии стартует в 13.00.
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