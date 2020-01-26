Женская сборная Беларуси выиграла чемпионат Европы по индор-хоккею в Минске

Матч стартовал с атак голландской команды, которая настойчиво искала пути к воротам белорусок. Опасные моменты возникали один за другим. Белоруски отвечали фаворитам турнира контратаками. Херман Круис поддерживал интенсивность игры команды при помощи замен. Однако уберечь в неприкосновенности ворота до конца первого отрезка матча у белорусок не получилось. Голландка Лиза Пост открыла счет, обыграв Марину Новицкую в ближнем бою после розыгрыша штрафного-углового.

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Во втором периоде команда Нидерландов уступила инициативу белорускам, которые настойчиво атаковали оборонительные редуты соперниц, время от времени беспокоя подопечных Хермана Круиса острыми выпадами. Тем не менее, хозяйская дружина беспрестанно атаковала, поддерживаемая многочисленной публикой, собравшейся на трибунах Дворца спорта. К радости болельщиков за 13 секунд до конца матча Марина Никитина сравняла счет. Она же в серии буллитов забросила решающий штрафной бросок.

Эта виктория стала первой для наших хоккеисток. Ранее женская национальная сборная Беларуси по индор-хоккею была двукратным призером чемпионатов Европы: в 2016 и 2018 годах девушки завоевали бронзовые награды, в 2018-м команда заняла также третье место на Кубке мира.