Кубок мира по индорхоккею-2021 пройдет в Бельгии
8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация хоккея на траве (FIH) определила место проведения VI Кубка мира по индорхоккею, сообщила корреспонденту БЕЛТА
8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация хоккея на траве (FIH) определила место проведения VI Кубка мира по индорхоккею, сообщила корреспонденту БЕЛТА
Турнир будет сыгран
В Кубке мира примут участие 12 женских и 12 мужских команд. Белорусская женская команда отобралась на турнир как чемпион Европы-2020. Также в соревнованиях сыграют Бельгия (как хозяева турнира), Нидерланды, Чехия, Германия, Украина, Австрия (квоты от Европы), Новая Зеландия, Австралия (квоты от Океании), Казахстан (как чемпион Азии), а также чемпион Африки и победитель чемпионата
В турнире среди мужчин сыграют Бельгия (как хозяева турнира), Германия (чемпионы Европы), Австрия, Нидерланды, Россия, Чехия (квоты от Европы), Новая Зеландия, Австралия (квоты от Океании), Иран (чемпион Азии), а также чемпион Африки и победитель чемпионата
На последнем Кубке мира, проходившем в 2018 году в Берлине, белорусская сборная стала бронзовым призером.