Кубок мира по индорхоккею-2021 пройдет в Бельгии

Турнир будет сыгран 3—7 февраля 2021 года в бельгийском городе Льеж в зале «Кантри Холл».

В Кубке мира примут участие 12 женских и 12 мужских команд. Белорусская женская команда отобралась на турнир как чемпион Европы-2020. Также в соревнованиях сыграют Бельгия (как хозяева турнира), Нидерланды, Чехия, Германия, Украина, Австрия (квоты от Европы), Новая Зеландия, Австралия (квоты от Океании), Казахстан (как чемпион Азии), а также чемпион Африки и победитель чемпионата Пан-Америки.

В турнире среди мужчин сыграют Бельгия (как хозяева турнира), Германия (чемпионы Европы), Австрия, Нидерланды, Россия, Чехия (квоты от Европы), Новая Зеландия, Австралия (квоты от Океании), Иран (чемпион Азии), а также чемпион Африки и победитель чемпионата Пан-Америки.