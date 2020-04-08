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15:03 (мск), источник: БЕЛТА

Кубок мира по индорхоккею-2021 пройдет в Бельгии

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация хоккея на траве (FIH) определила место проведения VI Кубка мира по индорхоккею, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Белорусской федерации хоккея на траве Екатерина Духович.

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Турнир будет сыгран 3—7 февраля 2021 года в бельгийском городе Льеж в зале «Кантри Холл».

В Кубке мира примут участие 12 женских и 12 мужских команд. Белорусская женская команда отобралась на турнир как чемпион Европы-2020. Также в соревнованиях сыграют Бельгия (как хозяева турнира), Нидерланды, Чехия, Германия, Украина, Австрия (квоты от Европы), Новая Зеландия, Австралия (квоты от Океании), Казахстан (как чемпион Азии), а также чемпион Африки и победитель чемпионата Пан-Америки.

В турнире среди мужчин сыграют Бельгия (как хозяева турнира), Германия (чемпионы Европы), Австрия, Нидерланды, Россия, Чехия (квоты от Европы), Новая Зеландия, Австралия (квоты от Океании), Иран (чемпион Азии), а также чемпион Африки и победитель чемпионата Пан-Америки.

На последнем Кубке мира, проходившем в 2018 году в Берлине, белорусская сборная стала бронзовым призером.

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