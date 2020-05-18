Чемпионат Беларуси по хоккею на траве возобновится в июне

Чемпионат страны среди женщин возобновится 5—6 июня . Командам осталось сыграть шесть туров, после чего четыре лучшие дружины будет ждать серия плей-офф. В полуфинале для выхода в следующий раунд состязаний нужно будет одержать две победы, а в финальной серии — три. Тройку сильнейших команд на момент перерыва в соревнованиях составили ГХК «Ритм» (Гродно) — 8 игр/18 очков, ХК «Минск» — 6 /15, МОК «Виктория» (Смолевичи) — 6/15.

Состязания мужчин стартуют 6—7 июня . Чтобы выявить сильнейших, им также остается сыграть шесть туров регулярного чемпионата, после чего, как и в женских стартах, начнутся полуфинальная и решающая серии плей-офф. В настоящее время после восьми туров лидирует ХК «Минск», на счету которого 22 очка. У брестского «Строителя» на три пункта меньше. Замыкает тройку сильнейших ХК «Гомель» (8 матчей/15 очков).