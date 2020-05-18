Чемпионат Беларуси по хоккею на траве возобновится в июне
18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Беларуси по хоккею на траве среди мужских и женских команд, взявший паузу в апреле, продолжится в начале июня. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в
18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Беларуси по хоккею на траве среди мужских и женских команд, взявший паузу в апреле, продолжится в начале июня. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в
Чемпионат страны среди женщин возобновится
Состязания мужчин стартуют