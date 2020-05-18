Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
15Гэтжи нокаутировал Фергюсона и другие события UFC 249
12Футбольные звёзды, которых могут продать из-за кризиса
14:57 (мск), источник: БЕЛТА

Чемпионат Беларуси по хоккею на траве возобновится в июне

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Беларуси по хоккею на траве среди мужских и женских команд, взявший паузу в апреле, продолжится в начале июня. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации хоккея на траве.

Наверх

Чемпионат страны среди женщин возобновится 5—6 июня. Командам осталось сыграть шесть туров, после чего четыре лучшие дружины будет ждать серия плей-офф. В полуфинале для выхода в следующий раунд состязаний нужно будет одержать две победы, а в финальной серии — три. Тройку сильнейших команд на момент перерыва в соревнованиях составили ГХК «Ритм» (Гродно) — 8 игр/18 очков, ХК «Минск» — 6 /15, МОК «Виктория» (Смолевичи) — 6/15.

Состязания мужчин стартуют 6—7 июня. Чтобы выявить сильнейших, им также остается сыграть шесть туров регулярного чемпионата, после чего, как и в женских стартах, начнутся полуфинальная и решающая серии плей-офф. В настоящее время после восьми туров лидирует ХК «Минск», на счету которого 22 очка. У брестского «Строителя» на три пункта меньше. Замыкает тройку сильнейших ХК «Гомель» (8 матчей/15 очков).

Читайте также
 Гороскоп на май 2020
В США хотят сделать специальные улицы для стритрейсинга
Семак по-прежнему главный. Вернет ли теперь «Зенит» Кокорина
«Спартак» отдал за Соболева больше первоначальной суммы выкупа
Майк Тайсон рассказал, как однажды подрался в тюрьме
Игрок «Рубина» с коронавирусом контактировал с братом-динамовцем
Алине Загитовой исполнилось 18 лет (фото)
Чемпионат Шотландии завершен. «Селтик» - чемпион 9-й раз подряд
Путин поздравил Загитову с 18-летием
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь