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20:14 (мск), источник: БЕЛТА

«Минск» обыграл смолевичскую «Викторию» в возобновившемся чемпионате Беларуси по хоккею на траве

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда ХК «Минск» обыграла смолевичскую «Викторию» со счетом 4:2 в матче 5-го тура чемпионата Беларуси по хоккею на траве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Турнир возобновился после взятой в апреле вынужденной паузы в связи с пандемией коронавируса. Минчанки по ходу поединка контролировали ситуацию и заслуженно отпраздновали победу благодаря хет-трику Крестины Попко. Еще одно взятие ворот «Виктории» записала на свой счет Карина Мигунова. В рядах смолевичской команды отличились Диана Батюкова, реализовавшая штрафной бросок, и Юлия Михейчик, установившая окончательный счет встречи.

В еще одном матче тура ХК «Текстильщик-БарГУ» (Барановичи) нанес поражение столичной дружине СДЮШОР ХК «Минск» — 4:0. Свой голевой счет пополнили игроки барановичской команды Ольга Приступа, Дарья Токарик, а также ставшая автором дубля Алина Шкиря.

Завтра, 6 июня, командам предстоит вновь сыграть друг против друга на площадке в Центральном детском парке им. М. Горького. Матч СДЮШОР ХК «Минск» — ХК «Текстильщик-БарГУ» начнется в 10.00, а ХК «Минск» и МОК «Виктория» (Смолевичи) стартуют в 13.30.

Дружинам, участвующим в чемпионате страны, осталось сыграть шесть туров, после чего четыре лучшие из них будет ждать серия плей-офф. В полуфинале для выхода в следующий раунд состязаний нужно будет одержать две победы, а в финальной серии — три.

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