«Минск» обыграл смолевичскую «Викторию» в возобновившемся чемпионате Беларуси по хоккею на траве

Турнир возобновился после взятой в апреле вынужденной паузы в связи с пандемией коронавируса. Минчанки по ходу поединка контролировали ситуацию и заслуженно отпраздновали победу благодаря хет-трику Крестины Попко. Еще одно взятие ворот «Виктории» записала на свой счет Карина Мигунова. В рядах смолевичской команды отличились Диана Батюкова, реализовавшая штрафной бросок, и Юлия Михейчик, установившая окончательный счет встречи.

В еще одном матче тура ХК «Текстильщик-БарГУ» (Барановичи) нанес поражение столичной дружине СДЮШОР ХК «Минск» — 4:0. Свой голевой счет пополнили игроки барановичской команды Ольга Приступа, Дарья Токарик, а также ставшая автором дубля Алина Шкиря.

Завтра, 6 июня, командам предстоит вновь сыграть друг против друга на площадке в Центральном детском парке им. М. Горького. Матч СДЮШОР ХК «Минск» — ХК «Текстильщик-БарГУ» начнется в 10.00, а ХК «Минск» и МОК «Виктория» (Смолевичи) стартуют в 13.30.