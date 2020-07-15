«Минск» с уверенной победы начал полуфинальную серию чемпионата Беларуси по хоккею на траве

Несмотря на подавляющее преимущество подопечных Сергея Дроздова, открыть счет они смогли на 21-й минуте матча. Отличился Иван Луцевич, в итоге записавший на свой счет голевой дубль. Дважды забросил мяч в ворота и Павел Сидоров. Наиболее результативным хоккеистом встречи стал Владислав Белоусов, который четырежды заставил капитулировать вратаря соперников.

Полуфинальная серия будет сыграна до двух побед. Следующий матч в этой паре пройдет 17 июля.

Брестский «Строитель» встретится на своей территории с ХК «Гомель» 25 июля. Второй матч состоится в Гомеле 27 июля. При необходимости 29 июля пройдет третья игра.