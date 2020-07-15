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19:16 (мск), источник: БЕЛТА

«Ритм» вышел вперед в полуфинальной серии женского чемпионата Беларуси по хоккею на траве против «Виктории»

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский «Ритм» вышел вперед в полуфинальной серии чемпионата Беларуси по хоккею на траве, обыграв в стартовом поединке смолевичскую «Викторию» со счетом 5:4, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Обе команды действовали на равных, стремясь отвечать ударом на удар. Небольшое преимущество «Ритма» обозначилось ближе к концу поединка, когда гродненская команда усилиями Светланы Богушевич и Ольги Шинтарь вышла вперед со счетом 4:2. Впрочем, гостьи из райцентра Минской области с такой постановкой вопроса были не согласны. Диана Батюкова и Юлия Михейчик восстановили равновесие. Но счастье все же сопутствовало хозяйкам площадки, которые силами все той же Ольги Шинтарь забросили пятый мяч и довели встречу до победы.

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Во втором матче полуфинальной серии турнира дружина ХК «Минск» на своем поле без проблем разобралась с барановичским «Текстильщиком- БарГУ», отправив десять безответных мячей в ворота гостей — 10:0. Хет-триком в ворота команды из Брестской области отметилась Виктория Сидорова. По два раза отличились Марина Никитина и Крестина Попкова.

Ответные встречи полуфинальной стадии турнира будут сыграны 17 июля в Барановичах (начало в 17.00) и Смолевичах (начало в 18.00). При необходимости третьих поединков их проведут 19 июля в Минске и Гродно соответственно.

Победители получат путевку в финальный раунд состязаний, который продлится до трех викторий одной из дружин. Первые матчи пройдут 23—24 июля на поле той команды, которая в регулярном чемпионате заняла место выше. Ответные — 27 июля и при необходимости 28 июля на поле того коллектива, который в регулярном чемпионате занял место ниже. Если в этих поединках ни одна из дружин не одержит три победы, решающая встреча будет сыграна 31 июля на поле того из соперников, который лучше выступил в регулярном чемпионате.

По итогам «гладкого» первенства хоккеистки «Минска» после 16 туров набрали 42 очка. На семь меньше у главных преследовательниц столичной дружины «Ритма». Замкнули тройку сильнейших спортсменки МОК «Виктория» — 29 очков после 16 матчей. На четвертой позиции завершили данную стадию турнира спортсменки «Текстильщика-БарГУ» — 12 очков в 16 играх.

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