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17 июля, источник: БЕЛТА

Гродненский «Ритм» и ХК «Минск» стали финалистами чемпионата Беларуси по хоккею на траве среди женщин

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Игроки гродненского «Ритма» и ХК «Минск» оспорят золото чемпионата Беларуси по хоккею на траве. Таков итог полуфинальных поединков турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Минчанки не испытали проблем во втором поединке полуфинальной серии против барановичского «Текстильщика-БарГУ», победив соперниц со счетом 4:1. В рядах минчанок дважды отличилась Крестина Попкова, по разу заставляли капитулировать вратаря дружины из райцентра Брестчины Анастасия Сыс и Наталья Штин. Единственное взятие ворот хозяйками поля записала на свой счет Полина Дмитриевич. Первая встреча команд в Минске завершилась викторией столичных хоккеисток со счетом 10:0.

Куда более драматичной получилась игра в Смолевичах, где местная «Виктория» на последних минутах встречи вышла вперед, но в итоге уступила гродненскому «Ритму» — 3:4. В команде из Гродно отличились Светлана Богушевич, Ольга Шинтарь, Надежда Силицкая и Елизавета Скурат. За «Викторию» забрасывали Виктория Буракова, Людмила Нестерович и Юлия Михейчик. Поединок в Гродно завершился победой «Ритма» — 5:4.

Финальный раунд состязаний продлится до трех викторий одной из дружин. Первые матчи пройдут 23—24 июля на поле той команды, которая в регулярном чемпионате заняла место выше. Ответные — 27 июля и при необходимости 28 июля на поле того коллектива, который в регулярном чемпионате занял место ниже. Если в этих поединках ни одна из дружин не одержит три победы, решающая встреча будет сыграна 31 июля на поле того из соперников, который лучше выступил в регулярном чемпионате.

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