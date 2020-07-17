Гродненский «Ритм» и ХК «Минск» стали финалистами чемпионата Беларуси по хоккею на траве среди женщин

Минчанки не испытали проблем во втором поединке полуфинальной серии против барановичского «Текстильщика-БарГУ», победив соперниц со счетом 4:1. В рядах минчанок дважды отличилась Крестина Попкова, по разу заставляли капитулировать вратаря дружины из райцентра Брестчины Анастасия Сыс и Наталья Штин. Единственное взятие ворот хозяйками поля записала на свой счет Полина Дмитриевич. Первая встреча команд в Минске завершилась викторией столичных хоккеисток со счетом 10:0.

Куда более драматичной получилась игра в Смолевичах, где местная «Виктория» на последних минутах встречи вышла вперед, но в итоге уступила гродненскому «Ритму» — 3:4. В команде из Гродно отличились Светлана Богушевич, Ольга Шинтарь, Надежда Силицкая и Елизавета Скурат. За «Викторию» забрасывали Виктория Буракова, Людмила Нестерович и Юлия Михейчик. Поединок в Гродно завершился победой «Ритма» — 5:4.