Спортсменки «Минска» выиграли золото чемпионата Беларуси по хоккею на траве

В четвертом матче финальной серии до трех побед ХК «Минск» преодолел сопротивление гродненского «Ритма» и выиграл со результатом 4:2. Таким образом, счет в серии стал 3:1 в пользу подопечных Николая Санковца.

В отличие от третьего матча серии, который завершился буллитами, на этот раз минчанки с самого начала взяли инициативу в свои руки и заслуженно праздновали успех. В рядах столичной дружины отличились Ольга Куровская, Наталья Штин, Анастасия Сыс и Юлия Юбко. У хозяек площадки взятие ворот оформили Юлия Курганская и Ольга Хомко.

Накануне смолевичская «Виктория» победно завершила трехматчевую серию за бронзу, оставив на четвертой позиции барановичский «Текстильщик-БарГУ».

Смолевичская «Виктория» стала бронзовым призером чемпионата Беларуси по хоккею на травеВ очередном матче серии за 3-е место «Виктория» обыграла барановичский «Текстильщик-БарГУ» со счетом 6:3.