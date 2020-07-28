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20:11 (мск), источник: БЕЛТА

Спортсменки «Минска» выиграли золото чемпионата Беларуси по хоккею на траве

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсменки «Минска» выиграли золотые медали на чемпионате Беларуси по хоккею на траве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В четвертом матче финальной серии до трех побед ХК «Минск» преодолел сопротивление гродненского «Ритма» и выиграл со результатом 4:2. Таким образом, счет в серии стал 3:1 в пользу подопечных Николая Санковца.

В отличие от третьего матча серии, который завершился буллитами, на этот раз минчанки с самого начала взяли инициативу в свои руки и заслуженно праздновали успех. В рядах столичной дружины отличились Ольга Куровская, Наталья Штин, Анастасия Сыс и Юлия Юбко. У хозяек площадки взятие ворот оформили Юлия Курганская и Ольга Хомко.

Накануне смолевичская «Виктория» победно завершила трехматчевую серию за бронзу, оставив на четвертой позиции барановичский «Текстильщик-БарГУ».

Смолевичская «Виктория» стала бронзовым призером чемпионата Беларуси по хоккею на травеВ очередном матче серии за 3-е место «Виктория» обыграла барановичский «Текстильщик-БарГУ» со счетом 6:3.

Впереди у команд розыгрыш Кубка Беларуси, который пройдет 3—5 августа в Барановичах на стадионе «Дубово-спорт». В первый день состязаний сыграют «Текстильщик-БарГУ — «Минск» (начало встречи в 16.00) и «Виктория» — «Ритм» (18.00). 4 августа силами померяются «Ритм» — «Минск» (16.00) и «Виктория» — «Текстильщик-БарГУ» (18.00). В заключительный день состязаний пройдут матчи «Текстильщик-БарГУ» — «Ритм» (10.00) и «Виктория» — «Минск» (12.00).

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