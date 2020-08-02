Текущие события
Хоккей. НХЛ
21:00
Нэшвилл Предаторз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
22:00
Бостон Брюинз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
3.08
Колорадо Эвеланш
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
1.08
Нью-Йорк Айлендерс
Флорида Пантерз
21
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Монреаль Канадиенс
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
05:30
Калгари Флэймз
Виннипег Джетс
41
Все события
Фоторепортажи
8Слуцкий не пускает ЦСКА в Лигу чемпионов
23Фарфан спас «Локо» от поражения
15:51 (мск), источник: БЕЛТА

«Минск» укрепил преимущество над «Строителем» в финале чемпионата Беларуси по хоккею на траве

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Минск» укрепил преимущество над брестским «Строителем» в финальной серии матчей чемпионата Беларуси по хоккею на траве. Столичная дружина победила (3:1) и повела со счетом 2:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Брестчане, потерпевшие поражение накануне, были полны решимости взять реванш у столичных оппонентов и повели атаки на ворота хозяев площадки в парке Горького.

Читайте также
«Минск» обыграл «Строитель» в первом финальном матче чемпионата Беларуси по хоккею на траве

Минчане сначала грамотно отбивались, но на 19-й минуте Евгений Степанец мастерски завершил старания партнеров по команде, открыв счет в матче. Хоккеисты «Минска» смогли перестроить рисунок игры и не только сравнять счет, но и выйти вперед. Голевой дубль оформил Владислав Белоусов. Желая выровнять ситуацию, брестчане попытались перехватить инициативу, но больше результативных атак с их стороны зрители не увидели. Более того, за минуту до финального свистка Иван Лях укрепил преимущество минчан, установив окончательный счет — 3:1.

Ответные поединки серии до трех побед намечены на 5—6 августа в Бресте. Если по их итогам не станет известен обладатель золотых наград чемпионата страны, судьба медалей высшей пробы решится поединком в столице 8 августа.

Читайте также
 Гороскоп на май 2020
Парень вернул случайные деньги и прославился в сети - фото
Андрей Аршавин получил руководящую должность в «Зените»
Вагнер Лав дебютировал за «Кайрат» и забил гол
«Химки» обыграли «Динамо» в первом матче после увольнения Юрана
Гендиректор «Зенита» отреагировал на уход Кокорина в «Спартак»
Хабиб Нурмагомедов рассказал о подготовке к предстоящему бою
«Шинник» на последних минутах вырвал победу у «Торпедо» в ФНЛ
Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании, Квят разбил болид
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь