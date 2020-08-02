«Минск» укрепил преимущество над «Строителем» в финале чемпионата Беларуси по хоккею на траве

Минчане сначала грамотно отбивались, но на 19-й минуте Евгений Степанец мастерски завершил старания партнеров по команде, открыв счет в матче. Хоккеисты «Минска» смогли перестроить рисунок игры и не только сравнять счет, но и выйти вперед. Голевой дубль оформил Владислав Белоусов. Желая выровнять ситуацию, брестчане попытались перехватить инициативу, но больше результативных атак с их стороны зрители не увидели. Более того, за минуту до финального свистка Иван Лях укрепил преимущество минчан, установив окончательный счет — 3:1.