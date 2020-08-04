«Минск» обыграл гродненский «Ритм» в матче Кубка Беларуси по хоккею на траве среди женщин

Обе команды, поединки между которыми всегда носят принципиальный характер, и на сей раз постарались показать зрелищную игру. По ходу встречи как одни, так и другие имели массу возможностей огорчить вратарей. Однако реализация была чуть лучше у столичной дружины, игрок которой Ольга Куровская открыла счет. Гродненские спортсменки не сдались и ответили взятием ворот в исполнении Юлии Курганской.

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Следующие взятия ворот случились с пенальти. Первый из них безукоризненно исполнила минчанка Виктория Керноз. Спустя несколько минут опытный игрок «Ритма» Ольга Шинтарь сравняла счет. Но и это было не все — «Минск» и «Ритм» еще раз обменялись голевыми атаками. Сначала у ворот мастерски отметилась голом Крестина Попкова из столичной дружины. Затем Юлия Курганская из Гродно расторопнее соперниц и подруг по команде сыграла возле чужих ворот. Точку в обмене голевыми ударами поставила Виктория Сидорова, принесшая победу столичной дружине — 4:3.