«Гомель» выиграл бронзу чемпионата Беларуси по хоккею на траве

После двух побед на своей площадке «рыси» потерпели поражение в гостевом поединке, и их оппоненты были полны решимости продлить спор за бронзовые медали до пятой встречи.

Четвертый матч серии начался для гомельчан обескураживающе. На четвертой минуте игры счет открыл столичный хоккеист Кирилл Лысый. После этого игроки СДЮШОР ХК «Минск-РЦОП» постарались четко сыграть от обороны, ловя конкурентов на контратаках. Тем не менее, «рыси» достаточно быстро отыгрались. Старания партнеров по команде на 11-й минуте матча точным броском завершил Дмитрий Заглада.

Далее противоборство претендентов на бронзу чемпионата страны пошло в достаточно спокойном ключе. Впрочем, опасные моменты у ворот одной и другой дружины периодически возникали. Когда начало казаться, что матч может завершиться вничью, гости смогли провести голевую атаку. За 16 минут до финального свистка окончательный счет встречи установил гомельчанин Вадим Бондарчук.