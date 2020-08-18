Розыгрыш финала восьми Европейской хоккейной лиги отменен

Турнир должен был пройти в Амстердаме с 14 по 18 октября. Однако из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса принято решение об отмене состязаний.

Президент ЕФХ Марийке Флерен так прокомментировала ситуацию: «Нам очень грустно, что мы не смогли выполнить эту работу и принести радость хоккейным фанатам по всей Европе и за ее пределами».