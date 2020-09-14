ХК «Минск» выиграл Кубок Беларуси по хоккею на траве среди мужских команд
14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ХК «Минск» выиграл Кубок Беларуси по хоккею на траве среди мужских команд, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ХК «Минск» выиграл Кубок Беларуси по хоккею на траве среди мужских команд, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
В состязаниях, которые принимал Гродно, участвовали четыре дружины. Помимо минчан на почетный трофей претендовали еще одна столичная команда — СДЮШОР ХК «Минск-РЦОП», брестский «Строитель» и «Гроднооблспорт».
В итоге обладателем трофея стал ХК «Минск», одержавший три победы в трех матчах. Подопечные Сергея Дроздова на своем турнирном пути обыграли СДЮШОР ХК «Минск-РЦОП» (13:0), «Гроднооблспорт» (14:0) и «Строитель» (1:0).
Серебро выиграли хоккеисты из СДЮШОР ХК «Минск-РЦОП», сенсационно выигравшие у брестчан (3:0) и преодолевшие сопротивление гродненской команды — 3:2.
Третье место у «Строителя». Титулованные брестчане в этот раз праздновали успех лишь однажды: со счетом 9:1 был побежден «Гроднооблспортпром». Команда из города над Неманом замкнула турнирную таблицу розыгрыша, ни разу не выиграв по ходу состязаний.