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14:21 (мск), источник: БЕЛТА

ХК «Минск» выиграл Кубок Беларуси по хоккею на траве среди мужских команд

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ХК «Минск» выиграл Кубок Беларуси по хоккею на траве среди мужских команд, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БФХТ.

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В состязаниях, которые принимал Гродно, участвовали четыре дружины. Помимо минчан на почетный трофей претендовали еще одна столичная команда — СДЮШОР ХК «Минск-РЦОП», брестский «Строитель» и «Гроднооблспорт».

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В итоге обладателем трофея стал ХК «Минск», одержавший три победы в трех матчах. Подопечные Сергея Дроздова на своем турнирном пути обыграли СДЮШОР ХК «Минск-РЦОП» (13:0), «Гроднооблспорт» (14:0) и «Строитель» (1:0).

Серебро выиграли хоккеисты из СДЮШОР ХК «Минск-РЦОП», сенсационно выигравшие у брестчан (3:0) и преодолевшие сопротивление гродненской команды — 3:2.

Третье место у «Строителя». Титулованные брестчане в этот раз праздновали успех лишь однажды: со счетом 9:1 был побежден «Гроднооблспортпром». Команда из города над Неманом замкнула турнирную таблицу розыгрыша, ни разу не выиграв по ходу состязаний.

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