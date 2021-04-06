В Барановичах определились призеры турнира по хоккею на траве «Кубок «Содружество»

Главный приз достался cмолевичской «Виктории». Дружина из Минской области на групповой стадии турнира обыграла сборную Свердловской области (4:1), «Сумчанку"(2:1) и «Текстильщик-БарГУ» (4:1). В полуфинале будущие победительницы в труднейшем противоборстве были сильнее гродненского «Ритма». Основное время матча завершилось со счетом 1:1, а в серии буллитов точнее были игроки «Виктории» — 2:1. Финал против «Ак Барса-Динамо» из Казани выдался также непростым. «Виктория» свела основное время поединка к ничьей — 1:1, а в серии послематчевых бросков праздновала успех со счетом 3:2.