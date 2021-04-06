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18:40 (мск), источник: БЕЛТА

В Барановичах определились призеры турнира по хоккею на траве «Кубок «Содружество»

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились призеры VIII Международного турнира по хоккею на траве среди женских команд «Кубок «Содружество» на призы Барановичского горисполкома, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Главный приз достался cмолевичской «Виктории». Дружина из Минской области на групповой стадии турнира обыграла сборную Свердловской области (4:1), «Сумчанку"(2:1) и «Текстильщик-БарГУ» (4:1). В полуфинале будущие победительницы в труднейшем противоборстве были сильнее гродненского «Ритма». Основное время матча завершилось со счетом 1:1, а в серии буллитов точнее были игроки «Виктории» — 2:1. Финал против «Ак Барса-Динамо» из Казани выдался также непростым. «Виктория» свела основное время поединка к ничьей — 1:1, а в серии послематчевых бросков праздновала успех со счетом 3:2.

В споре за 3-е место гродненский «Ритм» выиграл у украинской «Сумчанки» — 3:2. Пятое место оставили за собой представительницы ХК «Минск», обыгравшие «Текстильщик-БарГУ» из Барановичей — 4:1. Матч за 7-ю позицию в итоговом протоколе между командами Свердловской области и сборной Беларуси (U-18) завершился победой россиянок — 2:0.

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